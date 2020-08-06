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Джеймс ответил на критику Трампа

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист недоволен такими заявками президента

Джеймс ответил на критику Трампа
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Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс считает, что НБА и баскетбольное сообщество ничего не потеряют из-за того, что президент США Дональд Трамп отказался смотреть матчи лиги.

"Я действительно не думаю, что баскетбольное сообщество огорчилось из-за того, что Трамп больше не является зрителем и не смотрит матчи лиги. Это всё, что я могу сказать. Не хочу… Не буду ввязываться в эту… Знаю, к чему это приведет, чем всёэто закончится для меня завтра. Я не буду участвовать в этом. Не собираюсь вдаваться в подробности", – приводит слова Джеймса ESPN.

Трамп ранее назвал преклонение колена игроками НБА во время исполнения государственного гимна перед матчами "позором". Президент США добавил, что "выключает игру", когда видит подобные действия игроков.

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В статье: Дональд Трамп ЛеБрон Джеймс
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