Джеймс ответил на критику Трампа

Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс считает, что НБА и баскетбольное сообщество ничего не потеряют из-за того, что президент США Дональд Трамп отказался смотреть матчи лиги.

"Я действительно не думаю, что баскетбольное сообщество огорчилось из-за того, что Трамп больше не является зрителем и не смотрит матчи лиги. Это всё, что я могу сказать. Не хочу… Не буду ввязываться в эту… Знаю, к чему это приведет, чем всёэто закончится для меня завтра. Я не буду участвовать в этом. Не собираюсь вдаваться в подробности", – приводит слова Джеймса ESPN.

Трамп ранее назвал преклонение колена игроками НБА во время исполнения государственного гимна перед матчами "позором". Президент США добавил, что "выключает игру", когда видит подобные действия игроков.