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Лень набрал 8 очков в победе над Нью-Орлеаном
Продуктивный матч украинца в «пузыре».
Сакраменто в результативном матче разобрался с Нью-Орлеаном (140:125) и удержался в гонке за плей-офф.
Алексей Лень от тренерского штаба Кингз получил 15 минут и сумел эффективно воспользоваться этим временем. На счету украинца 8 очков (2 из 2 с игры, 4 из 6 с линии штрафных), 6 подборов и 1 перехват. Показатель полезности Леня – «+1».
Сакраменто после победы над Нью-Орлеаном переместился на 12-е место на Западе. От девятой позиции команда Алексея Леня отстает на две победы.
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