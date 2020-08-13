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Украина впервые за 8 лет будет представлена в еврокубках тремя клубами

Баскетбол
(1 голосов)

Давно такого не было.

Украина впервые за 8 лет будет представлена в еврокубках тремя клубами
Новина українською

Накануне ФИБА официально объявила об отмене квалификационного этапа в Кубке Европы ФИБА, что позволило Киев-Баскету и Прометею напрямую пробиться в основную стадию еврокубка.

Также в сезоне 2020-2021 на международной арене выступит и чемпион Суперлиги Днепр, который впервые в истории попробует пройти квалификацию в Лигу чемпионов. В случае неудачи команда Дениса Журавлева опустится в групповой этап Кубка Европы ФИБА.

Таким образом, впервые с сезона 2012-2013 Украину в баскетбольных еврокубках представят сразу три клуба. Семь лет назад Суперлига делегировала на международную арену сразу четыре команды – Будивельник, Азовмаш и Донецк сыграли в Еврокубке, а Химик выступал в Кубке Вызова ФИБА.

Лучшим представителем Украины в Европе в памятном сезоне 2012-2013 стал Будивельник – столичная команда дошла до полуфинала Еврокубка, проиграв по сумме двух матче мощному Бильбао (Испания).

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет БК Прометей (Камянское)
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