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Защитник Юты набрал 57 очков и повторил рекорд Джордана

Баскетбол
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Невероятный перформанс Донована Митчелла.

Защитник Юты набрал 57 очков и повторил рекорд Джордана
Новина українською

Юта начала серию первого раунда с Денвером драматичным поражением в овертайме (125:135), а Митчелл за 43 минуты набрал 57 очков (19 из 33 с игры, 6 из 15 трехочковых, 13 из 13 с линии штрафных).

Лидер Джаз стал самым молодым баскетболистом НБА, набравшим более 50 очков в матче плей-офф, со времен Майкла Джордана, который в 1986 году в серии с Бостоном выдал рекордные в истории лиги 63 балла.

Перформанс Митчелла в поединке с Денвером стал третьим самым результативным в истории плей-офф. Помимо Джордана в пост-сезоне больше Донована набирал только Элджин Бэйлор – 61 очко в 1962 году в матче с Бостоном.

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В статье: НБА Донован Митчелл Майкл Джордан
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