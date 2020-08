Лидер Юты повторил невероятный рекорд Джордана

Юта во втором матче серии первого раунда разгромила Денвер (124:105), а Митчелл набрал 30 очков и раздал 8 результативных передач.

В двух стартовых матчах в плей-офф защитник Джаз набрал 87 очков и 15 раз ассистировал своим одноклубникам.

Помимо Митчелла подобной статистикой на старте плей-офф в истории НБА отмечались только два игрока – Джерри Уэст в 1965 году и Майкл Джордан в 1995-м.

Donovan Mitchell has 87 points and 15 assists through 2 games this postseason.



The only other players to reach 80+ PTS and 15+ AST through the first 2 games of a postseason are Jerry West (101 PTS, 17 AST in 1965) and Michael Jordan (80 PTS, 15 AST in 1995). (@EliasSports) pic.twitter.com/YX3vg2eYwX