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Джордан и компания: 3 самых результативных перформанса в истории плей-офф НБА. ВИДЕО
Майкл Джордан – 63 очка. Элджин Бэйлор – 60. Донован Митчелл – 57.
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