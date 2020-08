Лидер Юты повторил невероятный рекорд Джордана

Накануне Юта обыграла Денвер (129:127) и повела 3:1 в серии первого раунда плей-офф.

Главная звезда Джаз Донован Митчелл провел на площадке 38 минут и набрал 51 очко, реализовав 55% бросков с игры и 94% с линии штрафных. Также в активе 23-летнего защитника 4 подбора и 7 результативных передач.

Митчелл стал лишь третьим баскетболистом в истории НБА, которому в одной серии плей-офф удалось провести два матча с как минимум 50 набранными очками. В первом поединке серии с Денвером Донован набрал 57 очков.

Помимо Митчелла аналогичное достижение есть в резюме у легендарных Майкла Джордана и Аллена Айверсона.

Donovan Mitchell is the third player in #NBAPlayoffs history to score 50+ points twice in one postseason series, joining Michael Jordan in 1988 and Allen Iverson in 2001. @EliasSports pic.twitter.com/i6SH57FRf3