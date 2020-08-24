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Лидер Юты повторил невероятный рекорд Джордана

Баскетбол
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Донован Митчелл проводит лучший отрезок в карьере.

Лидер Юты повторил невероятный рекорд Джордана
Новина українською

Накануне Юта обыграла Денвер (129:127) и повела 3:1 в серии первого раунда плей-офф.

Главная звезда Джаз Донован Митчелл провел на площадке 38 минут и набрал 51 очко, реализовав 55% бросков с игры и 94% с линии штрафных. Также в активе 23-летнего защитника 4 подбора и 7 результативных передач.

Митчелл стал лишь третьим баскетболистом в истории НБА, которому в одной серии плей-офф удалось провести два матча с как минимум 50 набранными очками. В первом поединке серии с Денвером Донован набрал 57 очков.

Помимо Митчелла аналогичное достижение есть в резюме у легендарных Майкла Джордана и Аллена Айверсона.

Донован Митчелл в четырех матчах серии с Денвером в среднем за игру набирает по 39,5 очка, 4,5 подбора и 5,8 передачи.

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В статье: НБА Донован Митчелл Майкл Джордан
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