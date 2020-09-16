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Лучший блок-шот в истории НБА? Чудо от центрового Майами. ВИДЕО
Бэм Адебайо остановил данк Джейсона Тэйтума и принес Майами победу над Бостоном в первом матче финала Востока
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