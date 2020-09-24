Плей-офф НБА. Майами в третий раз обыграл Бостон в финале Востока

В одном шаге от победы в конференции Майами оказался благодаря потрясающей игре Тайлера Хирро – новичок Хит со скамейки запасных за 35 минут набрал 37 очков и реализовал 14 из 21 броска с игры.

Бостон в четвертом матче серии ни разу не вел в счете с как минимум 3-очковым преимуществом, в то время как максимальный отрыв Майами составлял 12 баллов.

Майами – Бостон 112:109 (24:23, 26:21, 27:32, 35:33)

Счет в серии – 3:1