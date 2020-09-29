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Риверс ушел из Клипперс. Он возглавлял команду с 2013 года
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Док Риверс накануне согласовал с владельцем Клипперс Стивом Балмером досрочное расторжение контракта по обоюдному согласию сторон.
В Клипперс чемпион НБА-2008 в составе Бостона работал с 2013 года. Помимо должности главного тренера 58-летний Риверс также являлся вице-президентом по баскетбольным операциям.
Ожидается, что Риверс продолжит работу в НБА – интерес к его услугам проявляют Филадельфия и Нью-Орлеан.
Что касается Клипперс, то калифорнийцы рассматривают кандидатуры Тайрона Лю и Джеффа ван Ганди.
Клипперс в сезоне 2019-2020 считались одними из главных претендентов на титул, но вылетели во втором раунде плей-офф, проиграв Денверу, ведя в серии 3:1.