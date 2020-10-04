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Химик в невероятном матче побеждает Днепр в финале Кубка Украины

Баскетбол
(1 голосов)

Поздравляем команду с завоеванием титула

Химик в невероятном матче побеждает Днепр в финале Кубка Украины
UA-Футбол
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БК "Химик" побеждает БК "Днепр" в финале Кубка Украины. Счет матча 78-77 в пользу команды из Южного.

За секунду до конца поединка будущие победители уступали с разницей в два очка, но Кирилл Марченко в последний момент смог реализовать трех очковый и принести своей команде столь желанный трофей.

Кубок Украины

Финал

"Днепр" - "Химик"

77:78 (24:20, 17:20, 23:20 13:18)

"Днепр": Дугат (8 + 5 передач), Террелл (25), Закурдаев (14), Тимофеенко (7 + 7 подборов), Кравцов (13 + 5 подборов) - старт; Коломойский, Шундель (2), Корниенко (8 + 5 подборов + 2 блок-шота), Санон, Фесенко, Глебов

"Химик": Зотов (16 + 5 подборов + 7 передач), Козак, Войналович (3 + 5 подборов), Мироненко, Нельсон (6 + 6 подборов) - старт; Марченко (19), Вашингтон (4 + 6 подборов), Рябчук (5 + 6 передач), Ковляр (2), Салливан (23 + 5 подборов + 2 блок-шота).

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В статье: БК Днепр БК Химик (Южный)
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