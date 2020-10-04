Химик в невероятном матче побеждает Днепр в финале Кубка Украины

БК "Химик" побеждает БК "Днепр" в финале Кубка Украины. Счет матча 78-77 в пользу команды из Южного.

За секунду до конца поединка будущие победители уступали с разницей в два очка, но Кирилл Марченко в последний момент смог реализовать трех очковый и принести своей команде столь желанный трофей.

Кубок Украины

Финал

"Днепр" - "Химик"

77:78 (24:20, 17:20, 23:20 13:18)

"Днепр" : Дугат (8 + 5 передач), Террелл (25), Закурдаев (14), Тимофеенко (7 + 7 подборов), Кравцов (13 + 5 подборов) - старт; Коломойский, Шундель (2), Корниенко (8 + 5 подборов + 2 блок-шота), Санон, Фесенко, Глебов