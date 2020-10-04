Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Химик в невероятном матче побеждает Днепр в финале Кубка Украины
Поздравляем команду с завоеванием титула
БК "Химик" побеждает БК "Днепр" в финале Кубка Украины. Счет матча 78-77 в пользу команды из Южного.
За секунду до конца поединка будущие победители уступали с разницей в два очка, но Кирилл Марченко в последний момент смог реализовать трех очковый и принести своей команде столь желанный трофей.
Кубок Украины
Финал
"Днепр" - "Химик"
77:78 (24:20, 17:20, 23:20 13:18)
"Днепр": Дугат (8 + 5 передач), Террелл (25), Закурдаев (14), Тимофеенко (7 + 7 подборов), Кравцов (13 + 5 подборов) - старт; Коломойский, Шундель (2), Корниенко (8 + 5 подборов + 2 блок-шота), Санон, Фесенко, Глебов
"Химик": Зотов (16 + 5 подборов + 7 передач), Козак, Войналович (3 + 5 подборов), Мироненко, Нельсон (6 + 6 подборов) - старт; Марченко (19), Вашингтон (4 + 6 подборов), Рябчук (5 + 6 передач), Ковляр (2), Салливан (23 + 5 подборов + 2 блок-шота).