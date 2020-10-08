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Черкасские Мавпы с минимальной разницей в счете уступили Харьковским Соколам

Баскетбол
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Матч был напряженным

Черкасские Мавпы с минимальной разницей в счете уступили Харьковским Соколам
Новина українською

"Харьковские Соколы" в стартовом туре украинской Суперлиги в невероятном поединке минимально переиграли "Черкасских Мавп".

Гости со старта завладели инициативой и уверенно контролировали игру. В следующей 10-минутке сценарий предыдущей четверти продолжился, гости контролировали – харьковчане догоняли.

Во второй половине игры началась феерия трехочковых в исполнении "Мавп". И, за счет пяти дальних попаданий, на заключительную 10-минутку подопечные Михельсона ушли с преимуществом "+3".

Заключительная четверть стала очень напряженной для обеих команд. Легионеры "Харьковских Соколов" выложились по максимуму повели в 1 очко за 3 минуты до конца поединка. Но игроки черкасской команды смогли вернуть себе преимущество "+3". За 5 секунд до конца встречи "Соколы" вырвали минимальную победу в матче – 70:69.

Суперлига. Регулярный чемпионат. 1-й тур

"Харьковские Соколы" – "Черкасские Мавпы" 70:69 (17:20, 12:11, 22:23, 19:15)

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В статье: Черкаськи мавпы (Черкассы) Черкасские Мавпы БК Харьковские Соколы
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