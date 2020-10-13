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Легенда Майами проиграл спор и нарисовал на голове букву в честь титула Лейкерс

Баскетбол
(1 голосов)

Дуэйн Уэйд держит слово

Легенда Майами проиграл спор и нарисовал на голове букву в честь титула Лейкерс
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Лейкерс в воскресенье со счетом 4:2 закрыли финальную серию плей-офф против Майами и впервые с 2010 года стали чемпионами НБА.

Трехкратный чемпион лиги в составе Майами Дуэйн Уэйд проиграл спор журналистке Кари Чемпион и был вынужден нарисовать на своей голове фиолетовую букву «L».

Также Уэйд спорил с Шакилом О’Нилом на свою единственную награду MVP финала НБА. Этот спор Дуэйн также проиграл.

Ранее UA-Футбол сообщал, что ЛеБрон Джеймс в четвертый раз в карьере признан MVP финала плей-офф.

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В статье: НБА Дуэйн Уэйд Майами Хит Лос-Анджелес Лейкерс
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