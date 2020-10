Легенда Майами проиграл спор и нарисовал на голове букву в честь титула Лейкерс

Лейкерс в воскресенье со счетом 4:2 закрыли финальную серию плей-офф против Майами и впервые с 2010 года стали чемпионами НБА.

Трехкратный чемпион лиги в составе Майами Дуэйн Уэйд проиграл спор журналистке Кари Чемпион и был вынужден нарисовать на своей голове фиолетовую букву «L».

. @DwyaneWade holds up his end of the Heat-Lakers bet with @CariChampion and gets a big, purple ‘L’ sprayed on the back of his head ???? pic.twitter.com/CL3lTt5zWU