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Легенда Майами проиграл спор и нарисовал на голове букву в честь титула Лейкерс
Дуэйн Уэйд держит слово
Лейкерс в воскресенье со счетом 4:2 закрыли финальную серию плей-офф против Майами и впервые с 2010 года стали чемпионами НБА.
Трехкратный чемпион лиги в составе Майами Дуэйн Уэйд проиграл спор журналистке Кари Чемпион и был вынужден нарисовать на своей голове фиолетовую букву «L».
. @DwyaneWade holds up his end of the Heat-Lakers bet with @CariChampion and gets a big, purple ‘L’ sprayed on the back of his head ???? pic.twitter.com/CL3lTt5zWU— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 12, 2020
Также Уэйд спорил с Шакилом О’Нилом на свою единственную награду MVP финала НБА. Этот спор Дуэйн также проиграл.
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