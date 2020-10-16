Будивельник представил заявку на сезон в Суперлиге

Накануне киевский Будивельник официально объявил о назначении на пост главного тренера Вальдемараса Хомичюса, а теперь стало известно, с каким составом 10-кратные чемпионы Украины возвращаются в Суперлигу.

В межсезонье состав Будивельника пополнили Роман Козлов, Андрей Кожемякин, Брайс Джонсон, Реджи Джонсон, Зак Томас и Роберт Дево.

Последними новичками команды стали Михаил Анисимов, Сергей Горбенко, Сергей Загреба, Александр Фурс и 20-летний сын покойного украинского центрового Григория Хижняка Платон Хижняк.

Первый матч сезона в Суперлиге БК Будивельник проведет сегодня против БК Днепр.