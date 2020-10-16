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Будивельник представил заявку на сезон в Суперлиге
У киевлян четыре легионера из США
Накануне киевский Будивельник официально объявил о назначении на пост главного тренера Вальдемараса Хомичюса, а теперь стало известно, с каким составом 10-кратные чемпионы Украины возвращаются в Суперлигу.
В межсезонье состав Будивельника пополнили Роман Козлов, Андрей Кожемякин, Брайс Джонсон, Реджи Джонсон, Зак Томас и Роберт Дево.
Последними новичками команды стали Михаил Анисимов, Сергей Горбенко, Сергей Загреба, Александр Фурс и 20-летний сын покойного украинского центрового Григория Хижняка Платон Хижняк.
Первый матч сезона в Суперлиге БК Будивельник проведет сегодня против БК Днепр.
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