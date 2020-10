Индиана определилась с новым главным тренером

Индиана Пэйсерс официально подтвердила, что 45-летний Нэйт Бьоркгрен назначен на должность главного тренера. Это будет его первый опыт работы главным тренером в клубе НБА.

Бьоркгрен с 2018 года работал в тренерском штабе Ника Нерса в Торонто. В сезоне 2018-2019 он помог канадцам завоевать историческое чемпионство. Также новый коуч Индианы отработал три года в структуре Финикса.

OFFICIAL: We have hired Nate Bjorkgren as our new head coach. Bjorkgren most recently served as an assistant on the Toronto Raptors, who won the NBA Championship during the 2018-19 season. Welcome to Indiana, Coach Bjorkgren!



More info >> https://t.co/Ol4LiOzMcM pic.twitter.com/LnNF4wy79P