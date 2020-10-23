Год назад звезда Бруклина стал автором сумасшедшего рекорда. ВИДЕО

Ровно год назад Кайри Ирвинг в дебютном матче в майке Бруклина против Миннесоты набрал 50 очков. Звездный плеймейкер побил достижение 1984 года, когда Кики Вандевеге в первом матче за новую команду настрелял в корзину сопернику 47 баллов.

Несмотря на феноменальную результативность Ирвинга, Бруклин проиграл Миннесоте в овертайме со счетом 126:127.