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Михайлюк узнал свой рейтинг в NBA 2K21
Украинец прогрессирует
Разработчики популярного баскетбольного симулятора NBA 2K21 оценили игровые навыки защитника Детройта Святослава Михайлюка – его рейтинг в игре 73. По этому показателю воспитанник Черкасских Мавп стал 9-м в Пистонс.
У Михайлюка лучший в Детройте трехочковый (84), также у Святослава выделяются показатели штрафных бросков (81), скорости (82), ускорения (82) и выносливости (81).
Святослав Михайлюк в своем первом полноценном сезоне в Детройте в среднем за игру набирал по 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи.
NBA 2K21 выйдет 10 ноября 2020 года на консоль Xbox Series X, а 12 ноября – для PlayStation 5.
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