Стаховский и Молчанов проиграли в полуфинале челленджера в Стамбуле

В полуфинале парного челленджера в Стамбуле Сергей Стаховский и Денис Молчанов за 1 час и 20 минут проиграли лидерам посева Ариэлю Бехару и Гонсало Эскобару (1:6, 6:7).

У Стаховского и Молчанова в концовке матча был шанс на камбэк, но после трех отыгранных матч-болов украинский дуэт в решающий момент отдал очко на своей подаче.

За выход в полуфинал челленджера Сергей Стаховский и Денис Молчанов получат 2160 евро призовых и по 35 очков в мировой рейтинг.