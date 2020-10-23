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Стаховский и Молчанов проиграли в полуфинале челленджера в Стамбуле
Украинцы покидают Турцию
В полуфинале парного челленджера в Стамбуле Сергей Стаховский и Денис Молчанов за 1 час и 20 минут проиграли лидерам посева Ариэлю Бехару и Гонсало Эскобару (1:6, 6:7).
У Стаховского и Молчанова в концовке матча был шанс на камбэк, но после трех отыгранных матч-болов украинский дуэт в решающий момент отдал очко на своей подаче.
За выход в полуфинал челленджера Сергей Стаховский и Денис Молчанов получат 2160 евро призовых и по 35 очков в мировой рейтинг.
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