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Стаховский и Молчанов проиграли в полуфинале челленджера в Стамбуле

Баскетбол
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Украинцы покидают Турцию

Стаховский и Молчанов проиграли в полуфинале челленджера в Стамбуле
Новина українською

В полуфинале парного челленджера в Стамбуле Сергей Стаховский и Денис Молчанов за 1 час и 20 минут проиграли лидерам посева Ариэлю Бехару и Гонсало Эскобару (1:6, 6:7).

У Стаховского и Молчанова в концовке матча был шанс на камбэк, но после трех отыгранных матч-болов украинский дуэт в решающий момент отдал очко на своей подаче.

За выход в полуфинал челленджера Сергей Стаховский и Денис Молчанов получат 2160 евро призовых и по 35 очков в мировой рейтинг.

Ранее UА-Футбол сообщал, что Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Мэйконе.

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В статье: Сергей Стаховский Илья Марченко
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