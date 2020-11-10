Чемпион НБА Перкинс назвал клуб для перехода Адетокумбо

Чемпион НБА, ныне эксперт Кендрик Перкинс выразил мнение, что если Яннис Адетокунбо в нынешнее межсезонье всё же решит покинуть "Милуоки Бакс", то лучшей командой для него станет "Голден Стэйт Уорриорз".

"Никто не знает, все только строят предположения, но я думаю, что в "Милуоки" прямо сейчас не сосредоточены на подписании контракта с Яннисом. Вероятно, они захотят провести обмен, если подберут достойную замену. Есть несколько команд, претендующих на одного из лучших игроков лиги.

Читайте также Голден Стэйт подготовил пакет активов, для обмена Адетокумбо

Куда ему лучше пойти? Если он хочет выиграть сейчас, с ходу взять чемпионат, лучшим пунктом назначения для него будут не "Торонто Рэпторс" или "Майами Хит", а действительно именно "Уорриорз", — приводит слова Перкинса Essentially Sports.