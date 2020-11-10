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Чемпион НБА Перкинс назвал клуб для перехода Адетокумбо
По его мнению лучшим клубом будет Голден Стэйт
Чемпион НБА, ныне эксперт Кендрик Перкинс выразил мнение, что если Яннис Адетокунбо в нынешнее межсезонье всё же решит покинуть "Милуоки Бакс", то лучшей командой для него станет "Голден Стэйт Уорриорз".
"Никто не знает, все только строят предположения, но я думаю, что в "Милуоки" прямо сейчас не сосредоточены на подписании контракта с Яннисом. Вероятно, они захотят провести обмен, если подберут достойную замену. Есть несколько команд, претендующих на одного из лучших игроков лиги.
Куда ему лучше пойти? Если он хочет выиграть сейчас, с ходу взять чемпионат, лучшим пунктом назначения для него будут не "Торонто Рэпторс" или "Майами Хит", а действительно именно "Уорриорз", — приводит слова Перкинса Essentially Sports.
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