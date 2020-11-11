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Данки Боброва и Крутоуса – в топ-10 моментов недели в Суперлиге. ВИДЕО
Лучшие моменты тура в чемпионате Украины по баскетболу
На прошлой неделе эффектными хайлайтами в Суперлиге отметились Вячеслав Кравцов, Вячеслав Бобров, Павел Крутоус и другие. Видео YouTube-канала Федерации баскетбола Украины.
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