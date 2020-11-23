Две молодых суперзвезды НБА подписали максимальные контракты

Как сообщает ESPN, Джейсон Тэйтум заключил 5-летний контракт на 195 миллионов долларов с Бостоном, а Донован Митчелл получил аналогичное продление сотрудничества с Ютой.

С учетом бонусов Тэйтум может получить от Селтикс 200 миллионов долларов. На последний год контракта распространяется опция игрока.

Тэйтум в прошлом сезоне в среднем за игру набирал по 23,4 очка и 7,0 подбора, что позволило ему дебютировать на Матче всех звезд и попасть в третью символическую сборную сезона.

Что касается Митчелла, то по контракту ему гарантированы 163 миллиона долларов. Еще 32 американец получит, если в сезоне 2020-2021 войдет в одну из трех символических сборных сезона.

Митчелл в сезоне 2019-2020 также впервые попал на Матч всех звезд. Его средняя статистика – 24,0 очка, 4,4 подбора и 4,3 передачи.