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Потрясающий бросок Боброва с сиреной – момент недели в Суперлиге. ВИДЕО
Урожайный тур
Официальный канал ФБУ на YouTube представил традиционную подборку лучших моментов недели в Суперлиге.
Возглавляет рейтинг шальной трехочковый форварда Днепра Вячеслава Боброва в матче с Черкасскими Мавпами.
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