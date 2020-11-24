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Потрясающий бросок Боброва с сиреной – момент недели в Суперлиге. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Урожайный тур

Потрясающий бросок Боброва с сиреной – момент недели в Суперлиге. ВИДЕО
Новина українською

Официальный канал ФБУ на YouTube представил традиционную подборку лучших моментов недели в Суперлиге.

Возглавляет рейтинг шальной трехочковый форварда Днепра Вячеслава Боброва в матче с Черкасскими Мавпами.

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В статье: Баскетбольная Суперлига Бобров Вячеслав
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