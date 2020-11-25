На Хардена появился ещё один претендент

Аналитик НБА Бретт Сигел заявил, что "Майами Хит" является реальным претендентом на обмен защитника "Хьюстон Рокетс" Джеймса Хардена.

"Если не считать „Бруклин Нетс“ и „Филадельфию Сиксерс“, есть один сильный претендент на обмен Джеймса Хардена из „Рокетс“. Это „Майами Хит“. Горан Драгич не является долгосрочным решением на позиции разыгрывающего, а Бэм Адебайо не представляет собой стабильного скорера, как некоторые другие представители передней линии в НБА. Джимми Батлеру снова придётся выступать в качестве ведущего скорера. Привлечение Джеймса Хардена в помощь Батлеру станет большой опасностью для противников, учитывая качество ролевых игроков „Майами“, — приводит слова Сигела Parlons Basket.