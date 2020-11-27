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Права на Санона в НБА перешли в Хьюстон
Украинец теперь принадлежит Рокетс
Изменились права в НБА на защитника сборной Украины Иссуфу Санон.
Отныне они перешли в Хьюстон. Рокетс провели соглашение с Нью-Йорк Никс по Остина Риверса, частью которой и стали права на украинском.
Иссуфу Санон 2018 выбрал на драфте под 42-м номером Вашингтон. Зимой текущего года Уизардс обменяли права на Санона Нью-Йорке.
Сейчас Иссуфу Санон тренируется в составе национальной сборной Украины в Любляне, где наша команда сыграет 28 ноября против Словении и 30 ноября против Австрии в квалификации Евробаскета-2022.
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