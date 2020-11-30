Сборная Украины по баскетболу обеспечила себе место на Евробаскете-2022

Мужская национальная сборная Украины победила в Любляне команду Австрии в матче квалификации чемпионата Европы 2022 года.

Для сборной Украины это уже вторая победа в четырех отборочных матчах. Благодаря этому наша команда сыграет в финальном турнире чемпионата Европы 2022 года.

Команде Айнарс Багатскиса остается провести в феврале матчи отбора против Венгрии (19 февраля) и Словении (21 февраля).

Евробаскет-2022. Квалификация

Группа F

Украина - Австрия 70:67 (16:14, 13:16, 21:15, 20:22)