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В БК Тернополь все выздоровели от коронавируса

Баскетбол
(1 голосов)

Команда рвется в бой

В БК Тернополь все выздоровели от коронавируса
Новина українською

Главный тренер Тернополя Дмитрий Забирченко сообщил, что все его подопечные выздоровели от COVID-19.

"Мы вернулись и тренируемся в полном составе. Не тренируется только Паша Буренко, у которого повреждение колена. Ему еще нужна небольшая пауза. Остальная часть команды уже работает.

Сейчас ребятам трудно втягиваться в работу, но уже на 5-6 день работы все стало немного легче. В начале было значительно труднее", - приводит слова Забирченко официальный сайт ФБУ.

Тернополь с показателем 5-4 в турнирной таблице Суперлиги занимает 6-е место.

Следующий матч в чемпионате Украины БК Тернополь проведет 11 декабря против Черкасских Мавп.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тернополь нашел замену для американского легионера.

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В статье: Баскетбольная Суперлига коронавирус БК Тернополь
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