В БК Тернополь все выздоровели от коронавируса

Главный тренер Тернополя Дмитрий Забирченко сообщил, что все его подопечные выздоровели от COVID-19.

"Мы вернулись и тренируемся в полном составе. Не тренируется только Паша Буренко, у которого повреждение колена. Ему еще нужна небольшая пауза. Остальная часть команды уже работает.

Сейчас ребятам трудно втягиваться в работу, но уже на 5-6 день работы все стало немного легче. В начале было значительно труднее", - приводит слова Забирченко официальный сайт ФБУ.

Тернополь с показателем 5-4 в турнирной таблице Суперлиги занимает 6-е место.

Следующий матч в чемпионате Украины БК Тернополь проведет 11 декабря против Черкасских Мавп.