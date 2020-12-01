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В БК Тернополь все выздоровели от коронавируса
Команда рвется в бой
Главный тренер Тернополя Дмитрий Забирченко сообщил, что все его подопечные выздоровели от COVID-19.
"Мы вернулись и тренируемся в полном составе. Не тренируется только Паша Буренко, у которого повреждение колена. Ему еще нужна небольшая пауза. Остальная часть команды уже работает.
Сейчас ребятам трудно втягиваться в работу, но уже на 5-6 день работы все стало немного легче. В начале было значительно труднее", - приводит слова Забирченко официальный сайт ФБУ.
Тернополь с показателем 5-4 в турнирной таблице Суперлиги занимает 6-е место.
Следующий матч в чемпионате Украины БК Тернополь проведет 11 декабря против Черкасских Мавп.
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