Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будивельник пригласил на просмотр американского форварда
Он уже дебютировал в команде
Шестым американцем в Будивельнике стал 26-летний форвард Тайлер Флэк, который прошлый сезон провел в Финляндии, набирая в матчах местного чемпионата по 9,8 очка и 5,0 подбора за игру.
Флэк накануне провел почти 13 минут в первом матче 1/8 финала Кубка Украины против Мариуполя (105:55). Американец набрал 3 очка, но при этом не реализовал ни одного броска с игры.
Будивельник из-за вспышки коронавируса в команде в текущем сезоне в Суперлиге провел всего 7 матчей, в которых одержал 3 победы.
Следующий матч киевляне сыграют 11 декабря на выезде против Харьковских Соколов.
Популярное сейчас
- Милевский обратился к арестованной девушке, из-за которой попал в скандал
- Надеялся на достойную ничью с Реалом. Шахтер удивил Сергея Морозова
- Шахтер пишет историю, печальный конец Горняка-Спорт. Главные новости от 1 декабря
- НБА показала топ-100 лучших моментов сезона 2019-2020. ВИДЕО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной