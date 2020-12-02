Будивельник пригласил на просмотр американского форварда

Шестым американцем в Будивельнике стал 26-летний форвард Тайлер Флэк, который прошлый сезон провел в Финляндии, набирая в матчах местного чемпионата по 9,8 очка и 5,0 подбора за игру.

Флэк накануне провел почти 13 минут в первом матче 1/8 финала Кубка Украины против Мариуполя (105:55). Американец набрал 3 очка, но при этом не реализовал ни одного броска с игры.

Будивельник из-за вспышки коронавируса в команде в текущем сезоне в Суперлиге провел всего 7 матчей, в которых одержал 3 победы.

Следующий матч киевляне сыграют 11 декабря на выезде против Харьковских Соколов.