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Будивельник пригласил на просмотр американского форварда

Баскетбол
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Он уже дебютировал в команде

Будивельник пригласил на просмотр американского форварда
Новина українською

Шестым американцем в Будивельнике стал 26-летний форвард Тайлер Флэк, который прошлый сезон провел в Финляндии, набирая в матчах местного чемпионата по 9,8 очка и 5,0 подбора за игру.

Флэк накануне провел почти 13 минут в первом матче 1/8 финала Кубка Украины против Мариуполя (105:55). Американец набрал 3 очка, но при этом не реализовал ни одного броска с игры.

Будивельник из-за вспышки коронавируса в команде в текущем сезоне в Суперлиге провел всего 7 матчей, в которых одержал 3 победы.

Следующий матч киевляне сыграют 11 декабря на выезде против Харьковских Соколов.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Будивельник (Киев)
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