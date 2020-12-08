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В Торонто Леня вспышка коронавируса
Неприятная история
В Торонто Рэпторс официально сообщили о трех положительных тестах на COVID-19 внутри организации. Команда предприняла все необходимые действия, чтобы не допустить распространение коронавируса.
Statement from the Toronto Raptors pic.twitter.com/wModeJv1Fd— Toronto Raptors (@Raptors) December 7, 2020
Торонто ведет подготовку к новому сезону в университете Сент-Лео, а домашние матчи в регулярном чемпионате единственная канадская франшиза в НБА будет проводить в Тампе.
В межсезонье к Торонто присоединился центровой сборной Украины Алексей Лень, который летом уже переболел коронавирусом.
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