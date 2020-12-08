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В Торонто Леня вспышка коронавируса

Баскетбол
(1 голосов)

Неприятная история

В Торонто Леня вспышка коронавируса
Новина українською

В Торонто Рэпторс официально сообщили о трех положительных тестах на COVID-19 внутри организации. Команда предприняла все необходимые действия, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Торонто ведет подготовку к новому сезону в университете Сент-Лео, а домашние матчи в регулярном чемпионате единственная канадская франшиза в НБА будет проводить в Тампе.

В межсезонье к Торонто присоединился центровой сборной Украины Алексей Лень, который летом уже переболел коронавирусом.

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В статье: НБА Торонто Рэпторс коронавирус
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