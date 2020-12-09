  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Назван лучший игрок ноября в Суперлиге
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назван лучший игрок ноября в Суперлиге

Баскетбол
(1 голосов)

Им стал представитель Днепра

Назван лучший игрок ноября в Суперлиге
Новина українською

Лучшим игроком ноября в Суперлиге стал защитник БК Днепр Анатолий Шундель, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Шундель в голосовании болельщиков стал только третьим, но капитаны команд Суперлиги и организаторы вывели его на первое место.

В ноябре Шундель помог Днепру выиграть 5 матчей на внутренней арене. В среднем за игру дебютант сборной Украины набирал по 12,4 очка, 2,6 передачи и 1,8 подбора.

Ранее UA-Футбол сообщал, что ФБУ с 23 декабря приостановит все чемпионаты Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...