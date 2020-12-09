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Назван лучший игрок ноября в Суперлиге
Им стал представитель Днепра
Лучшим игроком ноября в Суперлиге стал защитник БК Днепр Анатолий Шундель, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Шундель в голосовании болельщиков стал только третьим, но капитаны команд Суперлиги и организаторы вывели его на первое место.
В ноябре Шундель помог Днепру выиграть 5 матчей на внутренней арене. В среднем за игру дебютант сборной Украины набирал по 12,4 очка, 2,6 передачи и 1,8 подбора.
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