Назван лучший игрок ноября в Суперлиге

Лучшим игроком ноября в Суперлиге стал защитник БК Днепр Анатолий Шундель, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Шундель в голосовании болельщиков стал только третьим, но капитаны команд Суперлиги и организаторы вывели его на первое место.

В ноябре Шундель помог Днепру выиграть 5 матчей на внутренней арене. В среднем за игру дебютант сборной Украины набирал по 12,4 очка, 2,6 передачи и 1,8 подбора.