Прометей уверенно обыграл Черкасских Мавп

Черкасские Мавпы провели замечательную стартовую четверть, но затем подопечные Виталия Черния перехватили инициативу и победили - 84:58.

Первая четверть между командами прошла ровно. Однако, в следующей все кардинально изменилось. Прометей включил максимальную передачу и существенно переиграл соперника во всех аспектах. Это и решило дальнейшую судьбу встречи.

После перерыва Прометей продолжал владеть преимуществом. Однако, уже не таким уверенным. Мавпы начали играть более командно, сделав 5 передач, больше чем за первую половину игры.

В заключительной части Прометей совершил начатое. Команда Виталия Черния продолжала владеть преимуществом во всех аспектах игры и как итог победить - 84:58.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Черкассы. ПС Будивельник

Черкасские Мавпы - Прометей 58:84 (20:17, 6:22, 14:23, 18:22)