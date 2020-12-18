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Прометей уверенно обыграл Черкасских Мавп
Хозяева не смогли навязать свою игру
Черкасские Мавпы провели замечательную стартовую четверть, но затем подопечные Виталия Черния перехватили инициативу и победили - 84:58.
Первая четверть между командами прошла ровно. Однако, в следующей все кардинально изменилось. Прометей включил максимальную передачу и существенно переиграл соперника во всех аспектах. Это и решило дальнейшую судьбу встречи.
После перерыва Прометей продолжал владеть преимуществом. Однако, уже не таким уверенным. Мавпы начали играть более командно, сделав 5 передач, больше чем за первую половину игры.
В заключительной части Прометей совершил начатое. Команда Виталия Черния продолжала владеть преимуществом во всех аспектах игры и как итог победить - 84:58.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Черкассы. ПС Будивельник
Черкасские Мавпы - Прометей 58:84 (20:17, 6:22, 14:23, 18:22)
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