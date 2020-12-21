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Мавпы разорвали контракт с легионером из Боснии
Суперлига потеряла качественного иностранца
Боснийский форвард Сеад Хаджифейзович по взаимному согласию сторон расторг контракт с Мавпами, сообщает официальный сайт клуба из Черкасс.
Хаджифейзович выступал в Мавпах с лета 2019 года. В текущем сезоне босниец в среднем за игру набирал по 6,2 очка и 4,0 подбора. Это заметно хуже его статистики в сезоне 2019-2020 (16,6 очка и 5,5 подбора).
Черкасские Мавпы по проценту выигранных матчей в сезоне 2020-2021 являются худшей командой Суперлиги.
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