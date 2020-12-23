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НБА. Клипперс огорчили Лейкерс, Бруклин разбил Голден Стэйт
Сезон 2020-2021 в НБА официально стартовал!
Бруклин – Голден Стэйт 125:99 (40:25, 23:20, 36:26, 26:28)
Лейкерс – Клипперс 109:116 (19:39, 35:17, 24:33, 31:27)
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