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Лень набрал 11 очков в победе Торонто над Никс
Первый успешный матч украинца в новой команде
Торонто после большого перерыва сломил Нью-Йорк (100:83) и открыл счет победам в новом сезоне.
Алексей Лень провел на площадке почти 13 минут и стал одним из самых эффективных игроков в составе Рэпторс. На счету украинца 11 очков (3 из 4 с игры, 3 из 3 трехочковых, 2 из 2 с линии штрафных), 2 подбора и 1 блок-шот.
Показатель полезности Леня в матче с Никс составил "+8".
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