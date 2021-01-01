  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лень набрал 11 очков в победе Торонто над Никс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лень набрал 11 очков в победе Торонто над Никс

Баскетбол
(1 голосов)

Первый успешный матч украинца в новой команде

Лень набрал 11 очков в победе Торонто над Никс
Новина українською

Торонто после большого перерыва сломил Нью-Йорк (100:83) и открыл счет победам в новом сезоне.

Алексей Лень провел на площадке почти 13 минут и стал одним из самых эффективных игроков в составе Рэпторс. На счету украинца 11 очков (3 из 4 с игры, 3 из 3 трехочковых, 2 из 2 с линии штрафных), 2 подбора и 1 блок-шот.

Показатель полезности Леня в матче с Никс составил "+8".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Лень НБА Торонто Рэпторс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...