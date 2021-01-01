Лень набрал 11 очков в победе Торонто над Никс

Торонто после большого перерыва сломил Нью-Йорк (100:83) и открыл счет победам в новом сезоне.

Алексей Лень провел на площадке почти 13 минут и стал одним из самых эффективных игроков в составе Рэпторс. На счету украинца 11 очков (3 из 4 с игры, 3 из 3 трехочковых, 2 из 2 с линии штрафных), 2 подбора и 1 блок-шот.

Показатель полезности Леня в матче с Никс составил "+8".