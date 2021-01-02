Киев-Баскет разорвал контракт с форвардом команды

Баскетбольный клуб "Киев-Баскет" разорвал контракт с эстонским форвардом Иво Таммом. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Отмечается, что стороны досрочно завершили сделку по двустороннему согласию сторон.

Напомним, что Тамм сыграл в этом сезоне всего в 5 матчах. Из-за заражения коронавирусом он был вынужден пропустить большую часть сезона. Его показатели - 1,8 очков и 2 минуты игры за матч.