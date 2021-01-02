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Киев-Баскет разорвал контракт с форвардом команды
Разошлись миром
Баскетбольный клуб "Киев-Баскет" разорвал контракт с эстонским форвардом Иво Таммом. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Отмечается, что стороны досрочно завершили сделку по двустороннему согласию сторон.
Напомним, что Тамм сыграл в этом сезоне всего в 5 матчах. Из-за заражения коронавирусом он был вынужден пропустить большую часть сезона. Его показатели - 1,8 очков и 2 минуты игры за матч.
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