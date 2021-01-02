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Киев-Баскет разорвал контракт с форвардом команды

Баскетбол
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Киев-Баскет разорвал контракт с форвардом команды
UA-Футбол
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Баскетбольный клуб "Киев-Баскет" разорвал контракт с эстонским форвардом Иво Таммом. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Отмечается, что стороны досрочно завершили сделку по двустороннему согласию сторон.

Напомним, что Тамм сыграл в этом сезоне всего в 5 матчах. Из-за заражения коронавирусом он был вынужден пропустить большую часть сезона. Его показатели - 1,8 очков и 2 минуты игры за матч.

Результаты тура Национальной баскетбольной ассоциации

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В статье: БК Киев-Баскет
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