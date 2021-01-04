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Панатинаикос разорвал контракт с главным тренером

Баскетбол
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В последнем матче команда Георгиоса проиграла

Панатинаикос разорвал контракт с главным тренером
Новина українською

Греческий "Панатинаикос" расстался с главным тренером Георгиосом Воворасом, пишет Eurohoops.

43-летний Воворас был назначен главным тренером "Панатинаикоса" перед началом сезона-2020/2021. Под его руководством клуб показал результат 5-11 в Евролиге и 7-1 в чемпионате Греции. Вчера, 3 января, команда потерпела поражение от "Лаврио" в чемпионате, после чего руководство приняло решение прекратить сотрудничество с Воворасом.

Вовораса может заменить Димитрис Прифтис, который на данный момент является главным тренером казанского УНИКСа. Также называется кандидатура Сотириса Манолопулоса. Отмечается, что назначение Прифтиса затрудняет необходимость выплаты компенсации УНИКСу за досрочное расторжение контракта.

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В статье: Панатинаикос (Афины) Георгиос Воворас
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