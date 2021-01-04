Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Панатинаикос разорвал контракт с главным тренером
В последнем матче команда Георгиоса проиграла
Греческий "Панатинаикос" расстался с главным тренером Георгиосом Воворасом, пишет Eurohoops.
43-летний Воворас был назначен главным тренером "Панатинаикоса" перед началом сезона-2020/2021. Под его руководством клуб показал результат 5-11 в Евролиге и 7-1 в чемпионате Греции. Вчера, 3 января, команда потерпела поражение от "Лаврио" в чемпионате, после чего руководство приняло решение прекратить сотрудничество с Воворасом.
Вовораса может заменить Димитрис Прифтис, который на данный момент является главным тренером казанского УНИКСа. Также называется кандидатура Сотириса Манолопулоса. Отмечается, что назначение Прифтиса затрудняет необходимость выплаты компенсации УНИКСу за досрочное расторжение контракта.
Популярное сейчас
- Съемки в фильме и пьяный Роналдиньо: Почеттино был капитаном самого безумного ПСЖ
- Экс-тренер Шахтера может перехватить Абаду у киевского Динамо
- Атлетико возвращает первое место, Барса залетает в ТОП-5. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- ЛеБрон Джеймс установил уникальный рекорд в истории НБА
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
- Неймар организовал в Бразилии вечеринку на 500 человек в разгар пандемии