Баскетбол
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НБА: Майами разбил Оклахому, победы Филадельфии и Далласа
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Филадельфия – Шарлотт 118:101 (23:20, 35:23, 24:23, 36:35)
Орландо – Кливленд 103:83 (26:19, 25:30, 38:18, 14:16)
Майами – Оклахома 118:90 (26:26, 37:23, 28:17, 27:24)
Атланта – Нью-Йорк 108:113 (29:31, 29:23, 30:30, 20:29)
Нью-Орлеан – Индиана 116:118 OT (24:26, 27:27, 26:26, 29:27, 10:12)
Хьюстон – Даллас 100:113 (21:33, 28:28, 28:23, 23:29)
Голден Стэйт – Сакраменто 137:106 (37:20, 31:28, 32:27, 37:31)
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