Лень не набрал очков в поражении от Портленда

Торонто в решающей четверти растерял 13-очковое преимущество и проиграл в выездном матче против Портленда.

Алексей Лень вышел в стартовой пятерке и получил от главного тренера Рэпторс Ника Нерса почти 10 минут игрового времени. Украинец отметился только одним неточным трехочковым, 1 перехватом, 1 блок-шотом и 2 персональными нарушениями.

Лень в своем дебютном сезоне в Торонто отыграл 7 матчей, набирая в среднем за игру по 2,3 очка и 1,6 подбора, а Рэпторс с показателем 2-8 неожиданно идут за пределами зоны плей-офф на Востоке.

Портленд – Торонто 112:111 (21:32, 34:28, 21:26, 36:25)