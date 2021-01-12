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Звезду НБА заметили на вечеринке. Он пропускает матчи по личным причинам

Баскетбол
(1 голосов)

Кайри Ирвингу не до баскетбола

Звезду НБА заметили на вечеринке. Он пропускает матчи по личным причинам
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Разыгрывающего Бруклина заметили на вечеринке по случаю 30-летия сестры. Вместе с Ирвингом на празднике был и знаменитый канадский рэпер Дрейк.

Пикантность ситуации заключается в том, что Ирвинг по личным причинам пропустил три подряд матча Бруклина в регулярном чемпионате. В сегодняшнем поединке против Денвера чемпион НБА также не сыграет.

Пока Ирвинг отдыхает, Бруклин с показателем 5-6 не входит в зону плей-офф в Восточной конференции.

Кайри Ирвинг в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 27,1 очка, 5,3 подбора и 6,1 передачи.

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В статье: НБА Кайри Ирвинг
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