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Харден стал автором уникального рекорда в истории НБА

Баскетбол
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Мощный дебют Джеймса в Бруклине

Харден стал автором уникального рекорда в истории НБА
Новина українською

Бруклин в сегодняшнем матче регулярного чемпионата обыграл Милуоки (125:123), а Харден за 41 минуту набрал 34 очка, собрал 6 подборов и отдал 12 передач.

Таким образом, 31-летний американец стал первым игроком в истории НБА, которому в двух дебютных матчах в новой команде удавалось набирать как минимум по 30 очков при 10 результативных передачах.

Джеймс Харден в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 26,4 очка, 5,9 подбора и 10,9 передачи.

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В статье: НБА Джеймс Харден Бруклин Нетс
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