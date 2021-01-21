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НБА: Кливленд шокировал Бруклин, Филадельфия обыграла Бостон

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Кливленд шокировал Бруклин, Филадельфия обыграла Бостон
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Кливленд – Бруклин 147:135 OT (28:23, 23:26, 36:29, 26:35, 14:14, 20:8)

Филадельфия – Бостон 117:109 (32:25, 26:36, 28:31, 31:17)

Индиана – Даллас 112:124 (28:37, 35:28, 29:28, 20:31)

Торонто – Майами 102:111 (23:29, 35:27, 25:32, 19:23)

Миннесота – Орландо 96:97 (21:25, 30:10, 26:33, 19:29)

Хьюстон – Финикс 103:109 (23:30, 28:33, 31:26, 21:20)

Голден Стэйт – Сан-Антонио 121:99 (36:24, 28:21, 26:26, 31:28)

Клипперс – Сакраменто 115:96 (25:29, 36:27, 34:19, 20:21)

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В статье: НБА Филадельфия 76er Бруклин Нетс
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