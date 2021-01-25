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Форвард Бостона стал рекордсменом НБА
Такой рекорд будет сложно побить
Форвард Бостона Джайлен Браун в матче регулярного чемпионата против Нью-Йорка (141:103) обновил рекорд НБА по количеству набранных очков менее чем за 20 минут.
Браун провел на площадке 19 минут и 14 секунд – за это время форвард Селтикс отгрузил в корзину Никс 33 очка (13 из 20 с игры, 4 из 4 с линии штрафных).
Предыдущим рекордсменом был Чет Уокер, а его рекорд стоял с 1965 года.
Джайлен Браун в сезоне 2020-2021 в среднем за игру приносит Бостону по 27,3 очка, 5,8 подбора и 3,5 передачи.
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