Михайлюк набрал 2 очка в победе Детройта над Филадельфией

Детройт неожиданно взял реванш у Филадельфии за поражение в минувшую субботу и одержал лишь четвертую победу в сезоне.

Святослав Михайлюк провел на площадке меньше 6 минут – украинец набрал 2 очка (0 из 3 с игры, 2 из 2 с линии штрафных) и завершил матч с показателем полезности «+7».

Михайлюк в третий раз за последние шесть матчей завершил матч с нулем точных бросков с игры.

В сезоне 2020-2021 Святослав в среднем за игру набирает по 7,6 очка, 1,7 подбора и 1,2 передачи.

Детройт – Филадельфия 119:104 (34:23, 30:27, 25:25, 30:29)