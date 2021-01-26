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Михайлюк набрал 2 очка в победе Детройта над Филадельфией

Баскетбол
(1 голосов)

Скромный улов украинца

Михайлюк набрал 2 очка в победе Детройта над Филадельфией
Новина українською

Детройт неожиданно взял реванш у Филадельфии за поражение в минувшую субботу и одержал лишь четвертую победу в сезоне.

Святослав Михайлюк провел на площадке меньше 6 минут – украинец набрал 2 очка (0 из 3 с игры, 2 из 2 с линии штрафных) и завершил матч с показателем полезности «+7».

Михайлюк в третий раз за последние шесть матчей завершил матч с нулем точных бросков с игры.

В сезоне 2020-2021 Святослав в среднем за игру набирает по 7,6 очка, 1,7 подбора и 1,2 передачи.

Детройт – Филадельфия 119:104 (34:23, 30:27, 25:25, 30:29)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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