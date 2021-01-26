46 очков ЛеБрона Джеймса в матче с Кливлендом. ВИДЕО

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс в выездном матче против Кливленда (115:108) набрал рекордные в сезоне 46 очков (19 из 26 с игры, 7 трехочковых), включая 21 очко в решающей четверти.

В 36-летнем возрасте в истории НБА результативней Джеймса выступали только четыре баскетболиста – Коби Брайант (60 очков), Майкл Джордан (51), Джамал Кроуфорд (51) и Карим Абдул-Джаббар (46).