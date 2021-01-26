Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
46 очков ЛеБрона Джеймса в матче с Кливлендом. ВИДЕО
И это в 36 лет!
Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс в выездном матче против Кливленда (115:108) набрал рекордные в сезоне 46 очков (19 из 26 с игры, 7 трехочковых), включая 21 очко в решающей четверти.
В 36-летнем возрасте в истории НБА результативней Джеймса выступали только четыре баскетболиста – Коби Брайант (60 очков), Майкл Джордан (51), Джамал Кроуфорд (51) и Карим Абдул-Джаббар (46).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Возрождение Горняка-Спорт, обновления ВПК-Агро и Яруда. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Шахтёр - Силекс: LIVE АУДИО трансляция матча
- Сергей Кравченко убежден, что лучший тренер Украины - не Луческу и не Каштру
- Та самая ночь, когда Брайант улетел в космос и выбил 81 очко против Торонто
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...