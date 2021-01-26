Сезон для Барселоны завершился с серьезными убытками

Один из грандов испанского баскетбола "Барселона" отчиталась о существенных убытках по итогам минувшего сезона. Они составили € 28,2 млн, сообщает Eurohoops. По сравнению с предшествующим сезоном убытки выросли более чем на 26%.В целом показатель в € 28,2 млн — второй в истории клуба по размеру убытка.

Причиной крупных финансовых потерь стали приостановки соревнований из-за пандемии коронавируса. Сезон Евролиги был не завершён, между тем каталонцы были одними из его фаворитов. Кроме того на финансовое положение повлиял и результат во внутреннем первенстве, в котором "Барселона" не сумела завоевать титул. Также крупные суммы были выделены на зарплаты сотрудникам клуба, что и сказалось на цифрах в годовом отчёте. Между тем доходы сократились почти по всем статьям, в том числе это касается выручки от продажи билетов и спонсорских отчислений.