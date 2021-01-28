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Победный бросок форварда Филадельфии в корзину Лейкерс – среди лучших моментов дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов среды.
В традиционной подборке выделяется победный бросок форварда Филадельфии Тобайаса Харриса на последних секундах центрального матча дня против Лейкерс.
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