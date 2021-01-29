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Запорожье победило Николаев благодаря мощной третьей четверти
Хозяева взяли верх
Запорожье победило Николаев благодаря мощной третьей четверти - 89:74.
Первая десятиминутка запомнилась великолепной точностью Николаева. Они реализовали 10 из 11 бросков. Кроме этого, в Николаева 4 штрафные против нуля у соперника. Это позволило им повести +8.
И уже в следующей четверти подопечные Валентина Берестнева реализовали всего 8 из 19 бросков.
После перерыва Запорожье впервые вышло вперед и уже за 4 минуты, отставание в 2 очка превратилось в преимущество +10.
В заключительной части Николаев потерял преимущество во всех аспектах игры. Корабелы уже имели худший показатель точности, отдали меньше передач, уступали под щитами. Все это привело к поражению - 74:89.
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Запорожье. ПС Юность
Запорожье - Николаев 89:74 (18:26, 24:18, 31:13, 16:17)
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