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Запорожье победило Николаев благодаря мощной третьей четверти

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Хозяева взяли верх

Запорожье победило Николаев благодаря мощной третьей четверти
Новина українською

Запорожье победило Николаев благодаря мощной третьей четверти - 89:74.

Первая десятиминутка запомнилась великолепной точностью Николаева. Они реализовали 10 из 11 бросков. Кроме этого, в Николаева 4 штрафные против нуля у соперника. Это позволило им повести +8.

И уже в следующей четверти подопечные Валентина Берестнева реализовали всего 8 из 19 бросков.

После перерыва Запорожье впервые вышло вперед и уже за 4 минуты, отставание в 2 очка превратилось в преимущество +10.

В заключительной части Николаев потерял преимущество во всех аспектах игры. Корабелы уже имели худший показатель точности, отдали меньше передач, уступали под щитами. Все это привело к поражению - 74:89.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Запорожье. ПС Юность

Запорожье - Николаев 89:74 (18:26, 24:18, 31:13, 16:17)

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В статье: МБК Николаев БК Запорожье
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