Коби Брайант – феномен. У него были сразу две легендарных карьеры

По материалам ESPN

Коби Брайант в майке Лейкерс отыграл в НБА 20 лет: 10 лет – под №8, а еще 10 лет – под №24. Когда пришло время выводить его номер из обращения, в Лейкерс думали не долго – единственная франшиза в клубной карьере Брайанта повесила под своды Стейплс-центра майки с обеими номерами Коби. И это легко объясняется. Если разделить карьеры Брайанта по его игровым номерам, то мы получим двух баскетболистов, несомненно заслуживающих место в Зале славы.

Почему Брайант выбрал именно эти цифры? На студенческом уровне Коби выступал под №33, а в НБА решил дебютировать под №8 – суммой цифр на его футболке (143) в лагере Adidas ABCD для звезд средней школы. Спустя 10 лет он захотел начать все сначала и взял №24, под которым играл на первом курсе в средней школе.

Брайант рано начал пополнять свою коллекцию наград, выиграв конкурс данков во время Звездного уик-энда в 1997 году в качестве новичка. Коби и под №8, и под №24 становился MVP Матча всех звезд, единственный MVP регулярного чемпионата Мамба взял во время второго периода своей карьеры, но у майки №8 есть преимущество по количеству сыгранных Матчей всех звезд (8-7) и, что самое главное, по количеству чемпионских перстней (3-2).

Коби Брайант в майках №8 и №24: сравнение карьерных достижений

А что у Брайанта со статистикой?

Не имело значения, под каким номером Брайант выходил на площадку – его статистика практически идентична, хотя нельзя не отметить, что молодой и более здоровый Коби (и это вполне логично) больше играл, был более активным в защите и чаще побеждал.

Брайант на каждом из двух этапов своей карьеры набрал больше очков, чем такие игроки, как Нейт Арчибальд, Джеймс Уорти и Пит Маравич, а ведь каждый из них входит в Зал славы.

А какой Коби был более доминирующим в финалах плей-офф?

На этот вопрос сложно дать однозначный ответ. Играя бок о бок с Шакилом О'Нилом под №8, Брайант оформил последний на данный момент трип-пит в истории НБА. В конце десятилетия Коби в майке под №24 все же проиграл один из трех кряду финалов, но зато дважды стал MVP финала.

Пять победных плей-офф Коби Брайанта: от три-пита с Шаком к реваншу с Бостоном

А в майке с каким числом Брайант подарил больше запоминающихся моментов?

В карьере Черной Мамбы было так много культовых игр, что сложно отдать предпочтение какому-то одному номеру. Тот самый легендарный матч с 81 очком против Торонто Коби провел за несколько месяцев до того, как отказался от №8 и перешел на №24.

Та самая ночь, когда Брайант улетел в космос и выбил 81 очко против Торонто

На втором этапе карьеры у Брайанта были 65 очков против Портленда в 2007-м, но куда больше в память болельщиков врезались рекордные 61 очко в Madison Square Garden. Даже Майкл Джордан никогда так много не набирал в культовом логове Нью-Йорк Никс.

Место Брайанта в массовой культуре

Под каким бы номером Коби Брайант не выходил на площадку, его влияние выходило далеко за пределы Стэйплс-центра. Именная линия кроссовок Nike Брайанта по-прежнему пользуется огромной популярностью, а кроссовки Коби от Adidas, с которыми двукратный олимпийский чемпион сотрудничал во время первого этапа своей карьеры, входят в подборку самых рейтинговых моделей в категории «ретро».

В рэп-лирике Брайанта под №8 воспел Лил Уэйн, а под №24 его вспоминал не менее легендарный для культуры США и всего мира Канье Уэст.

Бесчисленное количество баскетболистов НБА под влиянием карьеры Коби Брайанта носили, носят и будут носить еще не один десяток лет майки с его номерами №8 и №24. Сейчас эти номера уже не так популярны в лиге – после трагической гибели Брайанта в авиакатастрофе в январе 2020 года многие баскетболисты НБА сами отказались от этих цифры в знак того, что только Коби достоин представлять №8 и №24.

Зак ЛаВин другого мнения – звезда Чикаго и один из самых зрелищных игроков современности продолжает выходить на площадку в майке под №8.

«Для моего поколения Коби был нашим Майклом Джорданом... Я помню, где я смотрел некоторые из его игр. Я был на той игре, когда он забил 12 трехочковых против Сиэтла. Отчасти он был причиной того, что я стал носить № 8», - говорит ЛаВин.

«Я просто хотел поблагодарить Коби за все, что он сделал для всех в лиге и для меня персонально. Все нуждаются в образцах для подражания, а для меня это были Бог и Брайант», - говорит форвард Индианы Ализе Джонсон о том, почему он носит № 24 на спине.

Когда в апреле 2016 года Коби Брайант ушел на пенсию с незабываемым 60-очковым перформансом в матче с Ютой, в НБА начали задаваться вопросом: «Какой же номер Мамбы Лейкерс выведут из обращения?» Как оказалось, ответ был «оба». № 8 и № 24 Брайанта навсегда будут висеть под сводами Стэйплс-центра и напоминать о тех легендарных моментах, которые Коби на протяжении 20 лет дарил всем небезразличным к баскетболу.