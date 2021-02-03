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Проход и данк Лилларда – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты среды в НБА
Официальный YouTube-канал НБА по традиции представил топ-10 моментов дня.
Первую позицию ежедневного хит-парада занял плеймейкер Портленда Дамьен Лиллард, который в матче с Вашингтоном отметился эффектным проходом и данком с сопротивлением.
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