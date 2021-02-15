Сборная Украины назвала состав на матчи отбора на Евробаскет

Мужская национальная сборная Украины провела первые тренировки во Дворце спорта в рамках подготовки к матчам третьего игрового окна квалификации чемпионата Европы.

Национальная команда под руководством главного тренера Айнарса Багатскиса, а также тренеров Максима Михельсона и Виталия Степновського провела утренние и вечерние тренировки на арене, которая будет принимать матчи.

Тренерский штаб определился с составом команды, который будет готовиться к матчам против Словении (20 февраля) и Венгрии (22 февраля) в рамках третьего игрового окна отбора на Евробаскет-2022. В состав сборной вошли 14 игроков.

Состав сборной Украины:

Богдан Близнюк (Киев-Баскет)

Вячеслав Бобров (Днепр)

Владимир Герун (Уникаха)

Владислав Коренюк (Киев-Баскет)

Денис Лукашов (Прометей)

Алексендр Липовый (Прометей)

Александр Мишула (Киев-Баскет)

Сергей Павлов (Киев-Баскет)

Вячеслав Петров (Прометей)

Джером Рэндл (Бетис)

Иссуф Санон (Днепр)

Дмитрий Скапинцев (Черкасские Мавпы)

Виталий Зотов (Химик)

Андрей Войналович (Химик)