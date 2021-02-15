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Сборная Украины назвала состав на матчи отбора на Евробаскет
Мишула и Санон вошли в состав
Мужская национальная сборная Украины провела первые тренировки во Дворце спорта в рамках подготовки к матчам третьего игрового окна квалификации чемпионата Европы.
Национальная команда под руководством главного тренера Айнарса Багатскиса, а также тренеров Максима Михельсона и Виталия Степновського провела утренние и вечерние тренировки на арене, которая будет принимать матчи.
Тренерский штаб определился с составом команды, который будет готовиться к матчам против Словении (20 февраля) и Венгрии (22 февраля) в рамках третьего игрового окна отбора на Евробаскет-2022. В состав сборной вошли 14 игроков.
Состав сборной Украины:
Богдан Близнюк (Киев-Баскет)
Вячеслав Бобров (Днепр)
Владимир Герун (Уникаха)
Владислав Коренюк (Киев-Баскет)
Денис Лукашов (Прометей)
Алексендр Липовый (Прометей)
Александр Мишула (Киев-Баскет)
Сергей Павлов (Киев-Баскет)
Вячеслав Петров (Прометей)
Джером Рэндл (Бетис)
Иссуф Санон (Днепр)
Дмитрий Скапинцев (Черкасские Мавпы)
Виталий Зотов (Химик)
Андрей Войналович (Химик)
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