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Зал Дворца Спорта разделят на 4 зоны на матч Венгрия – Украина
Также есть и другие ограничения
Сегодня, 22 февраля, мужская сборная Украины сыграет заключительный и решающий матч квалификации Евробаскета-2022. В последней игре киевского бабло команда Айнарса Багатскиса противостоять команде Венгрии, которая сейчас имеет лучшие показатели в группе F.
- Зал будет разбит на четыре зоны. Представители каждой из зон, не имеют права пересекаться друг с другом.
- 8 сектор, через соответствующее зонирование Дворца спорта, не может использоваться зрителями.
- Зрители не имеют права спускаться в нижние секторы.
- На арену запрещено проносить еду или напитки.
- Каждый зритель, который находится во Дворце спорта, обязательно должен находиться в маске.
- Вход на игру будет открыт за час до игры.
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