Зал Дворца Спорта разделят на 4 зоны на матч Венгрия – Украина

Сегодня, 22 февраля, мужская сборная Украины сыграет заключительный и решающий матч квалификации Евробаскета-2022. В последней игре киевского бабло команда Айнарса Багатскиса противостоять команде Венгрии, которая сейчас имеет лучшие показатели в группе F.

- Зал будет разбит на четыре зоны. Представители каждой из зон, не имеют права пересекаться друг с другом.

- 8 сектор, через соответствующее зонирование Дворца спорта, не может использоваться зрителями.

- Зрители не имеют права спускаться в нижние секторы.

- На арену запрещено проносить еду или напитки.

- Каждый зритель, который находится во Дворце спорта, обязательно должен находиться в маске.

- Вход на игру будет открыт за час до игры.