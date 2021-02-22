  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Зал Дворца Спорта разделят на 4 зоны на матч Венгрия – Украина
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зал Дворца Спорта разделят на 4 зоны на матч Венгрия – Украина

Баскетбол
(1 голосов)

Также есть и другие ограничения

Зал Дворца Спорта разделят на 4 зоны на матч Венгрия – Украина

Новина українською

Сегодня, 22 февраля, мужская сборная Украины сыграет заключительный и решающий матч квалификации Евробаскета-2022. В последней игре киевского бабло команда Айнарса Багатскиса противостоять команде Венгрии, которая сейчас имеет лучшие показатели в группе F.

- Зал будет разбит на четыре зоны. Представители каждой из зон, не имеют права пересекаться друг с другом.

- 8 сектор, через соответствующее зонирование Дворца спорта, не может использоваться зрителями.

- Зрители не имеют права спускаться в нижние секторы.

- На арену запрещено проносить еду или напитки.

- Каждый зритель, который находится во Дворце спорта, обязательно должен находиться в маске.

- Вход на игру будет открыт за час до игры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...